In oltre la metà dei casi chi ha un cane lo porta in vacanza con sé Ma anche parecchi gatti ormai seguono i padroni Dipende dalla meta ma è anche una scelta economica Costi e pro e contro delle varie opzioni

In oltre la metà dei casi, i proprietari di cani e gatti preferiscono portarli con sé in vacanza, un'opzione sempre più diffusa e desiderata. Tuttavia, tra costi, indole degli animali e meta scelta, le soluzioni variano notevolmente: dal pet-sitter alle pensioni, fino alle vacanze condivise. Scopriamo insieme le opzioni più pratiche ed economiche per garantire benessere e serenità ai nostri amici a quattro zampe durante le ferie. Vacanze con gli animali: quale soluzione fa al caso tuo?

S ono tanti i fattori che guidano i proprietari di animali domestici che devono scegliere dove “sistemare” i loro cani e gatti durante le vacanze. Molto dipende dalla meta scelta, dall’indole e dal tipo di animale ma anche dalla disponibilità a spendere. Alcune soluzioni possono portare a investirci anche a 245 euro a settimana. Dal pet-sitter alla pensione, alle vacanze insieme ecco costi e pro e contro delle varie ipotesi. Vacanze con gli animali: il decalogo per viaggiare con cani e gatti X Leggi anche › “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”. La campagna Enpa contro l’abbandono degli animali in estate Per comprendere quali siano le scelte adottate dai proprietari di animali durante l’estate, Altroconsumo ha condotto un’indagine nella community di consumatori ACmakers tra i cosiddetti pet parent. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In oltre la metà dei casi, chi ha un cane lo porta in vacanza con sé. Ma anche parecchi gatti, ormai, seguono i padroni. Dipende dalla meta ma è anche una scelta economica. Costi e pro e contro delle varie opzioni

In questa notizia si parla di: gatti - oltre - metà - casi

La relazione tra esseri umani e animali è sempre più profonda, e con essa aumentano i bisogni di cura, prevenzione e sicurezza. ? ?In Italia più della metà delle famiglie ha un animale domestico: oltre 20 milioni tra cani e gatti che, per l’80% dei propri Vai su Facebook

Cani e gatti in estate, che far(ne)? Dal pet-sitter all'house sitting, dalla pensione alle vacanze insieme; Aviaria, virus mutato ha causato il caso grave in Usa. Ritirato lotto di cibo per gatti dopo morte di un…; Cani e gatti ormai mangiano come i loro padroni.