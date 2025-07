In Germania Di Giannantonio primo nelle pre-qualifiche MotoGP

in Germania si distingue con un ottima prestazione, dimostrando ancora una volta il suo talento e determinazione. Fabio Di Giannantonio si piazza primo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, superando persino i fratelli Marquez, mentre Bagnaia si ferma al nono tempo. Un inizio promettente che fa sperare in una gara ricca di emozioni e sorprese lungo il circuito del Sachsenring.

Il pilota italiano precede i fratelli Marquez, nono tempo per Bagnaia. SACHSENRING (GERMANIA) - Fabio Di Giannantonio firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del Sachsenring. Il pilota romano,.

