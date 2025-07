In congedo parentale per viaggiare e lavorare all’estero Arabia Saudita Tunisia e non solo | docente accusato di truffa da oltre 1 milione di euro Indaga la Guardia di Finanza

Un insegnante in congedo parentale ha scelto di viaggiare e lavorare all’estero, tra Arabia Saudita e Tunisia, ma la sua avventura si è trasformata in un caso di grande attenzione. La Guardia di Finanza indaga su di lui per una truffa da oltre un milione di euro, sollevando dubbi e curiosità nel mondo dell’istruzione. Cosa nasconde questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Un professore, in servizio presso una scuola superiore in provincia di Pisa, è finito al centro di una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: congedo - parentale - viaggiare - lavorare

Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabù" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali.

Viaggiare con animali: regole e responsabilità Viaggi con il tuo cane o il tuo gatto? Attenzione alle regole! In auto: il Codice della Strada... Vai su Facebook

In congedo parentale per viaggiare e lavorare all'estero (Arabia Saudita, Tunisia e non solo): docente accusato di truffa da oltre 1 milione di euro. Indaga la Guardia di Finanza; Congedo parentale, licenziato dopo un viaggio all'estero: ma la sentenza della Cassazione lo salva; Sì viaggiare senza documento, al gate in aeroporto basta la carta d’imbarco.

Congedo parentale con doppio contratto di lavoro - PMI.it - time, e questo è sostanzialmente l’unica eccezione al divieto di lavorare durante il congedo parentale. Da pmi.it

Congedo parentale per padre lavoratore - PMI.it - Vorrei usufruire di un congedo parentale per 3 mesi e andare all'estero (giugno - Scrive pmi.it