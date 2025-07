In anteprima il video Conta il viaggio di Massimiliano Martelli

In anteprima, il video "Conta il viaggio" di Massimiliano Martelli svela un messaggio potente: la vita è un percorso ricco di ostacoli e meraviglie, dove ogni esperienza diventa un tassello fondamentale della nostra crescita. Con parole che toccano il cuore e uno sguardo poetico, Martelli ci invita a riscoprire l’importanza di vivere appieno ogni momento, anche quelli più difficili, perché sono proprio loro a rendere il viaggio indimenticabile.

Milano, 11 lug. (askanews) - , brano cheracchiude nel titolo il cuore del suo messaggio: la vita è un percorso fatto di ostacoli e meraviglie, e ogni esperienza, nel bene o nel male, è parte essenziale della nostra crescita. Con un linguaggio diretto ma poetico, Martelli invita a rivedere la propria esistenza come un viaggio da onorare nella sua totalità, anche nei momenti più difficili: "Ma quant'acqua che è passata sotto i ponti della vita E a ogni curva una discesa o salita " Perché ogni avvenimento è servito ad arricchire il bagaglio del nostro essere, trasformando "quel bimbo che sognava" in un uomo che ancora cerca risposte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video "Conta il viaggio" di Massimiliano Martelli

