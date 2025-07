In 500 con il ministro per i cento anni del Posillipo Bonfiglio | Il circolo un simbolo della crescita di Napoli

In occasione del centenario del Circolo Nautico Posillipo, simbolo di crescita e eccellenza per Napoli e l’Italia sportiva, si è svolta una serata di gala che ha celebrato un secolo di storia, passione e successi. Con la partecipazione del ministro Andrea Abodi, del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e di Giovanni Malagò, questa prestigiosa ricorrenza ha ricordato come il Posillipo rappresenti non solo una tradizione, ma anche un motore di innovazione e orgoglio sportivo. Un traguardo che conferma il ruolo fondamentale del circolo nel panorama internazionale.

Il neo eletto presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il presidente uscente Giovanni Malagò hanno preso parte insieme alla serata di gala a Napoli per i 100 anni di vita del Circolo Nautico Posillipo, club tra i più importanti dello sport italiano e tra i primi al mondo per numero di atleti partecipanti alle Olimpiadi. Con loro il ministro dello Sport, Andrea Abodi (al quale è stato consegnato il “Premio Posillipo Cultura del Mare e dello Sport“) il sindaco Gaetano Manfredi; il presidente della Fin, Paolo Barelli; il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano; il vicepresidente Vicario della Federscherma Daniele Garozzo e lo scrittore Maurizio de Giovanni: tutti accolti dal presidente Aldo Campagnola con i due vicepresidenti Maurizio Marinella e Filippo Smaldone e l’intero consiglio direttivo del Circolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ministro - anni - posillipo - circolo

Ministro Zangrillo: “Dopo anni difficili, 350.000 nuovi ingressi nella PA. Ora al lavoro per una macchina efficiente” - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha inaugurato il nuovo polo ligure della Scuola Nazionale dell’Amministrazione a Genova, evidenziando la creazione di 350.

Calcio: Abodi, "non posso immaginare un Europeo senza Napoli". Ministro in città per i 100 anni del circolo Posillipo #ANSA Vai su Facebook

Calcio: Abodi, "non posso immaginare un Europeo senza Napoli". Ministro in città per i 100 anni del circolo Posillipo #ANSA Vai su X

In 500 con il ministro per i cento anni del Posillipo. Bonfiglio: Il circolo un simbolo della crescita di Napoli; Il Circolo Nautico Posillipo festeggia il centenario e il Collare d'Oro al merito sportivo. Buonfiglio: ha contribuito a crescita Napoli; Buonfiglio e Malagò alla festa per 100 anni circolo Posillipo.

Buonfiglio e Malagò alla festa per 100 anni circolo Posillipo - Il neo eletto presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il presidente uscente Giovanni Malagò hanno preso parte insieme alla serata di gala a Napoli per i 100 anni di vita del Circolo Nautico Posilli ... Come scrive ansa.it

I 100 anni del Circolo Posillipo, tra trofei e ruolo sociale - Rosso e verde i colori simbolo di un sodalizio in grado di conquistare più di cento medaglie tra olimpiadi, mondiali ed europei. Si legge su rainews.it