Impianti fotovoltaici confezioni riciclabili e parità di genere in azienda | Barilla presenta il nuovo rapporto di sostenibilità

Barilla, leader nel settore alimentare, si impegna con determinazione nella sostenibilità, presentando il suo nuovo rapporto che evidenzia impianti fotovoltaici, confezioni riciclabili e pari opportunità di genere. In un contesto di sfide globali, l'azienda rilancia con investimenti ambiziosi e obiettivi al 2030, dimostrando che l'impegno ambientale e sociale può superare le incertezze e rafforzare il proprio ruolo di innovatore. Per scoprire i dettagli di questa strategia vincente, continua a leggere.

Di fronte alla minaccia dei dazi, le incertezze geopolitiche e l’aumento dei costi delle materie prime, Barilla non arretra sulla propria strategia di sostenibilità. Anzi, rilancia i propri obiettivi ambientali e sociali al 2030, forte di un bilancio solido (quasi 4,9 miliardi di euro di fatturato nel 2024) e investimenti ambiziosi. Nel nuovo rapporto di sostenibilità, pubblicato proprio in questi giorni, l’azienda con sede a Parma ripercorre numeri e progetti che raccontano lo sforzo per rinnovare ogni ambito di azione del gruppo: dalla filiera agricola alla riduzione degli sprechi, dalla qualità nutrizionale dei prodotti agli investimenti per produrre energia da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Open.online