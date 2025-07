Impact 10.072025 Caos totale in prima classe

Nel turbinio di eventi e scontri che hanno infiammato la scena, il caos ha regnato sovrano. Tra battaglie aspre e strategie astute, solo l'eleganza ha saputo emergere, lasciando il pubblico senza fiato. La sfida tra The Elegance Brand e Harley Hudson & Myla Grace si conclude con la vittoria di stile e raffinatezza. Ma le emozioni non finiscono qui: cosa ci riserva il prossimo capitolo di questa straordinaria saga? Restate con noi per scoprirlo.

THE ELEGANCE BRAND vs HARLEY HUDSON & MYLA GRACE (1,5 5) Un opener che ci lascia ben poco, se non un piccolo accenno di lotta e voglia da parte del duo face. Ahimè però, attraverso i classici sotterfugi e gesti d’astuzia, è il brand dell’eleganza a prevalere in via definitiva. VINCITRICI: THE ELEGANCE BRAND CEDRIC ALEXANDER, JASON HOTCH & JOHN SKYLER vs MUSTAFA ALI & LA SUA SECRET SERVICE (0 5) Dopo l’intervista backstage a Hardys e Rascalz, giungiamo di fronte ad un esibizione al quanto indolore per il team face. Vittoria facile e senza troppi compromessi, ma con una macchia importante nel post-match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net