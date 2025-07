Imobile per il Bologna che segue le orme di Baggio Signori e Gilardino

Ciro Immobile torna in Serie A, pronto a scrivere un’altra pagina della sua leggendaria carriera con il Bologna. Seguendo le orme di grandi campioni come Baggio, Signori e Gilardino, il bomber partenopeo riaccende il sogno rossoblù, portando esperienza, talento e fame di gol. Un ritorno atteso che potrebbe rilanciare la squadra e riaccendere la passione dei tifosi. La nuova avventura di Immobile sta per cominciare, e il Bologna si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante.

2025-07-10 17:47:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: La serie A recupera il suo “Capocannoniere”. Ciro Immobile (Torre Annunziata, 1990) ritorna al “calcio” dopo una stagione a Besiktas. The Italian International, 35, Giocherà nella Bologna. Arriva libero e Firma per una stagione con l’opzione per un’altra. “Ciro arriva al Bologna seguendo i passaggi di Grandi campioni Quello, come Baggio e Signori o, più recentemente, Gilardino, Di Vaio e Palace Hanno deciso di viverne uno Seconda giovinezza trionfale come “rossoblù”, afferma il bologna nella sua affermazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: bologna - imobile - segue - orme

Cor Sport – Immobile, vicino l’accordo con il Bologna: è libero dal Besiktas; Cor Sport – Immobile, vicino l’accordo con il Bologna: è libero dal Besiktas.

Immobile al Bologna, è ufficiale: Italiano ha il suo nuovo attaccante - L'ex Besiktas è rossoblù, si aggregherà al gruppo già in occasione del raduno del 12 luglio e poi del ritiro di Valles ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cor Sport – Immobile, vicino l’accordo con il Bologna: è libero dal Besiktas - Ciro sulle orme di Baggio, Signori e Di Vaio ... Scrive msn.com