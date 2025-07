Immobili dello Stato pubblicati bandi per la concessione di 20 beni | ecco quelli nel Reggino

Se sei alla ricerca di opportunità uniche nel settore immobiliare, questa è la tua occasione: l’Agenzia del Demanio ha lanciato una serie di bandi per la concessione di 20 immobili di Stato, tra cui spiccano le proposte nel Reggino. Un'occasione imperdibile per investitori, enti e operatori del sociale, turismo e cultura di valorizzare e riqualificare beni di grande valore storico e strategico. Scopriamo insieme i dettagli di questa iniziativa esclusiva!

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. Si tratta di un portafoglio di 20 beni siti in varie regioni d’Italia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: immobili - stato - bandi - concessione

Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato - L'Agenzia del Demanio apre le porte a nuove opportunità di investimento con la pubblicazione di 20 bandi dedicati a immobili statali in tutta Italia.

Immobili dello Stato, pubblicati bandi per la concessione di 20 beni: ecco quelli nel Reggino https://ift.tt/C5sgN4S https://ift.tt/6EPuvQI Vai su X

Immobili dello Stato, pubblicati bandi per la concessione di 20 beni: ecco quelli nel Reggino; Agenzia Demanio, pubblicati bandi per la valorizzazione in concessione di 20 immobili; Agenzia Demanio, pubblicati i bandi per la valorizzazione di 20 immobili: c'è anche il padiglione A/1 del borgo di Filaga.

Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato - L'Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mond ... msn.com scrive

Primo bando nazionale per la concessione di immobili statali a enti sociali e investitori privati - L’agenzia del demanio apre bandi per la concessione di 20 immobili statali in diverse regioni italiane, destinati a investitori privati, enti del terzo settore e progetti culturali, turistici e social ... Come scrive gaeta.it