Immissioni in ruolo 2025 in Abruzzo procedure al via da oggi per circa 700 docenti

L'inizio delle immissioni in ruolo per il 2025 in Abruzzo segna un passo importante per l’istruzione regionale. Con circa 700 docenti coinvolti, le procedure si svolgono interamente online, garantendo trasparenza e rapidità. Questa opportunità rappresenta un’opportunità unica per i futuri insegnanti di contribuire al successo delle scuole abruzzesi. Scopriamo insieme come partecipare e cosa aspettarci in questa fase cruciale del processo.

USR Abruzzo - Al via da oggi in Abruzzo le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 20252026. Le procedure, che riguarderanno circa 700 docenti, si svolgono interamente online, attraverso la piattaforma Istanze OnLine, e prevedono due fasi distinte ma tra loro collegate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco quanti candidati ancora in graduatoria o chi è ultimo nominato [Aggiornato Abruzzo] - Sei in attesa di conoscere le ultime novità sulle immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2025/26? Gli Uffici Scolastici stanno lavorando intensamente per completare le operazioni preliminari e aggiornare le graduatorie, garantendo trasparenza e correttezza.

Abruzzo, al via le operazioni per 577 immissioni in ruolo - ABRUZZO – Al via le operazioni per le immissioni in ruolo di 577 docenti delle scuole di ogni ordine e grado d’Abruzzo, su posti comuni e di sostegno, a fronte del contingente autorizzato a livello ... laquilablog.it scrive

