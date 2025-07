Immissioni in ruolo 2025 26 | le graduatorie con gli ultimi nominati In aggiornamento

Sei un docente in attesa di conoscere i dettagli delle immissioni in ruolo per il 2025/26? Le graduatorie sono in fase di aggiornamento, con gli ultimi nominati già inseriti e i candidati che non possiedono più i requisiti depennati. Questa revisione assicura elenchi accurati e affidabili, fondamentali per garantire un processo trasparente e meritocratico. In vista delle assunzioni, è importante monitorare gli aggiornamenti: chi verrà cancellato dalle graduatorie? La risposta presto disponibile!

Iniziano le operazioni di aggiornamento delle graduatorie per le immissioni in ruolo 202526. Gli Uffici Scolastici stanno depennando i candidati che non hanno più titolo alla nomina, per garantire elenchi reali e veritieri in vista delle prossime assunzioni. La revisione degli elenchi: chi viene cancellato dalle graduatorie In vista delle assunzioni per l’anno scolastico 20252026, . Immissioni in ruolo 202526: le graduatorie con gli ultimi nominati In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - immissioni - ruolo - nominati

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Il Question Time del 15 maggio, condotto da Andrea Carlino, ha affrontato il tema delle graduatorie ATA 24 mesi, esplorando le modalità di immissione in ruolo e di assegnazione delle supplenze.

Immissioni in ruolo Docenti 2025/2026: ecco i CANDIDATI ANCORA PRESENTI nelle GRADUATORIE o gli ULTIMI NOMINATI. Tutti gli AVVISI degli Uffici Scolastici Regionali (AGGIORNATO) Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: criteri, modalità e cronoprogramma; Istruzioni operative Immissioni in ruolo 2025/2026 docenti scuola; Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco quanti candidati ancora in graduatoria o chi è ultimo nominato [Aggiornato Molise].

Cancellazione graduatorie: tempistica e possibilità di nuova immissione in ruolo prima del depennamento - Il docente neoassunto in ruolo è cancellato da GM, GaE e GI di inclusione, dopo il superamento dell'anno di prova e la conferma in ruolo. Si legge su orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo 2025, in Abruzzo procedure al via da oggi per circa 700 docenti - Al via da oggi in Abruzzo le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2025/2026. Lo riporta orizzontescuola.it