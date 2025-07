Immissioni in ruolo 2025 26 | in Abruzzo al via le operazioni per 700 insegnanti

In Abruzzo, l’attesa si trasforma in realtà: sono partite le operazioni per le immissioni in ruolo 2025/26, che coinvolgeranno circa 700 insegnanti della regione. Con un processo interamente digitale, il Ministero garantisce trasparenza e efficienza, offrendo nuove opportunità di stabilità ai docenti. Ma come funziona questa procedura online? Scopriamo insieme tutte le tappe di questa importante fase di assunzioni.

Hanno preso il via le operazioni per le immissioni in ruolo del personale docente in Abruzzo per l'anno scolastico 20252026. La procedura, interamente telematica, definirà l'assunzione a tempo indeterminato per circa 700 insegnanti della regione. Come funziona la procedura online per le Immissioni in ruolo? L'intero processo di assunzione si svolge attraverso la piattaforma ministeriale .

