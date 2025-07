Immatricolazioni all’Università di Parma partito il conto alla rovescia | il 15 luglio Click Day

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 15 luglio si aprono le immatricolazioni 2025-2026 all’Università di Parma! Con 108 corsi tra lauree triennali e professionali, l’ateneo offre un’opportunità imperdibile per plasmare il proprio futuro. Non perdere questa occasione: clicca, scegli il percorso e inizia il tuo viaggio verso il successo!

Il conto alla rovescia è ormai partito: da martedì 15 luglio si aprono le immatricolazioni 2025-2026 all’Università di Parma, come sempre on line. Nel complesso i corsi sono 108, in tutti gli ambiti didattici e di ricerca: 50 corsi di laurea (LT), di cui 4 a orientamento professionale – 3 anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

