Imbarazzo alla Camera dei Deputati: al posto dell'interpellanza al Viceministro Durigon, sugli schermi appare un reality hot, "Alta infedeltà". Un fuori programma inaspettato che ha lasciato tutti senza parole, trasformando il normale flusso dei lavori parlamentari in un episodio di pura sorpresa. La scena, raccontata dal quotidiano Il Foglio, ha evidenziato quanto possano essere imprevedibili gli incidenti durante le sedute ufficiali, dimostrando che anche nelle istituzioni può capitare l’inatteso.

Il programma “ Alta infedeltà ” trasmesso al posto dell’ interpellanza al viceministro del Lavoro Claudio Durigon. È il fuori programma, raccontato dal quotidiano Il Foglio, andato in scena venerdì sulle tv della galleria fumatori della Camera dei deputati, che di solito – come tutte quelle presenti negli spazi comuni del palazzo – mostrano in diretta i lavori d’Aula. A un certo punto della mattinata, invece, gli schermi hanno iniziato a trasmettere immagini del reality in onda sul canale Nove, un format che racconta storie d’amore sfociate nell’infedeltà e nel tradimento, accompagnate da ricostruzioni, spesso piuttosto hot, in cui figurano degli attori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Imbarazzo alla Camera: al posto dell’interpellanza a Durigon lo schermo trasmette il reality hot “Alta infedeltà”

