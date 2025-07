#iltempodioshø

Venerdì 11 luglio, il quotidiano Il Tempo apre con una vignetta di Osho, affrontando temi caldi e spinosi. Tra le notizie di primo piano, Cicciolina si batte per il vitalizio parlamentare tagliato, chiedendo dieci milioni di euro alla Camera. Nel frattempo, il Collegio d'Appello di Montecitorio esamina centinaia di ricorsi di ex deputati, mentre il legale della star denuncia Roberto Fico per responsabilità personale. La politica e le controversie si intrecciano in un vortice di tensione e curiosità.

