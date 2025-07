Ilona Staller contro il taglio dei vitalizi | Non riesco a vivere con mille euro

Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, si schiera contro il taglio dei vitalizi parlamentari, definendolo una violazione dei suoi diritti acquisiti. Con un ricorso da 10 milioni di euro, l’ex deputata denuncia le ripercussioni sulla sua vita quotidiana, affermando di non riuscire più a vivere con soli mille euro al mese. La questione solleva un dibattito più ampio sui diritti dei politici pensionati e sulle politiche di risparmio statale. La...

Ilona Staller, conosciuta anche con il nome d’arte di Cicciolina, ha presentato ricorso contro il taglio del vitalizio parlamentare deciso nel 2018. L’ex deputata del Partito Radicale ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro alla Camera dei Deputati, dichiarando che la misura ha avuto un impatto devastante sulla sua vita. “È una questione di diritti acquisiti”, ha affermato, aggiungendo di non riuscire più a vivere una vita dignitosa. La battaglia di Ilona Staller contro il taglio del vitalizio. Secondo i legali di Ilona Staller, il taglio del vitalizio rappresenta una rottura unilaterale di un diritto maturato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ilona Staller contro il taglio dei vitalizi: “Non riesco a vivere con mille euro”

