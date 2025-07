illimity bank verso il delisting | Banca Ifis conquista il 91,3% e scatta il premio extra di 0,1775 euro per azione ai soci

Il mondo finanziario è in fermento: illimity Bank si prepara al delisting dopo la conquista del 91,3% di Banca Ifis, che premia gli azionisti con un bonus extra di 0,1775 euro per azione. L’Opas ha superato il 90%, dando il via libera definitivo all’uscita dalla Borsa di Milano e consolidando questa importante operazione strategica. La scena si apre a nuove opportunità e sfide per gli investitori, aprendo un capitolo cruciale nel settore bancario italiano.

L’Opas lanciata da Banca Ifis supera la soglia del 90%: via libera al delisting di illimity e riconoscimento di un bonus cash del 5% agli azionisti che hanno aderito all’offerta illimity bank si avvia al delisting dalla Borsa di Milano: Banca Ifis ha infatti portato a termine con successo l’O. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - illimity bank verso il delisting: Banca Ifis conquista il 91,3% e scatta il premio extra di 0,1775 euro per azione ai soci

In questa notizia si parla di: illimity - delisting - banca - ifis

Illimity al delisting da Piazza Affari, scatta il premio extra del 5% per i soci; Banca Ifis raggiunge l’obiettivo: superato il 90% di Illimity. Scatta il premio del 5%; Aderisci all’OPAS di su illimity Bank.

Banca Ifis alcanza su objetivo: Illimity supera el 90% de participación. Se aplica la bonificación del 5%. - Contando anche le azioni proprietarie, la percentuale di azioni che sono state portate in adesione all'offerta risulta pari al 92,5%. Come scrive msn.com

Illimity al delisting da Piazza Affari, scatta il premio extra del 5% per i soci - Banca Ifis ha concluso con successo l’Opas su Illimity raccogliendo il 91,3% del capitale. Riporta ilsole24ore.com