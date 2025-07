Ilary Blasi la reazione alle critiche di Pier Silvio Berlusconi

Ilary Blasi reagisce con eleganza e fermezza alle dure critiche di Pier Silvio Berlusconi, che ha bocciato senza mezzi termini i suoi programmi. La conduttrice, nota per il suo sorriso contagioso e la professionalità, si prepara a rispondere, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo talento. A proposito di questi reality, Pier Silvio Berlusconi ha detto: “The Couple e La Talpa i programmi più brutti mai visti in tv“. E adesso è...

Nei giorni scorsi c’è stata la presentazione dei nuovi palinsesti di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi non è stato gentile nei confronti di due programmi. Il suo attacco è stato sferrato nei confronti delle trasmissioni La Talpa e The Couple, presentate rispettivamente da Diletta Leotta e Ilary Blasi. A proposito di questi reality, Pier Silvio Berlusconi ha detto: “ The Couple e La Talpa i programmi più brutti mai visti in tv “. E adesso è arrivata la reazione sia di Diletta Leotta che di Ilary Blasi, ma stando a quanto spifferato non hanno voluto dare troppo spazio alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

