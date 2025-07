Ilary Blasi e Diletta Leotta la reazione alle parole di Pier Silvio sui loro programmi tra i più brutti visti in tv

Pier Silvio Berlusconi non ha risparmiato critiche ai programmi condotti da Ilary Blasi e Diletta Leotta, definendoli tra i più brutti mai visti in tv. La reazione delle due showgirl è stata immediata, tra sorpresa e determinazione a dimostrare il loro valore. In un panorama televisivo sempre più competitivo, le parole di Berlusconi segnano una sfida e un'opportunità per migliorarsi e ritrovare l'attenzione del pubblico. Ma come affronteranno questa battuta?

Pier Silvio Berlusconi non ci è andato leggero con i programmi condotti da Ilary Blasi e Diletta Leotta, 'The Couple' e 'La Talpa', definiti come "due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione" durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. "Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più. 🔗 Leggi su Today.it

