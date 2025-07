Ilary Blasi e Bastian innamorati a Saint Tropez la tenera foto accoccolati

Ilary Blasi e Bastian sono innamorati a Saint Tropez, e la loro tenera foto accoccolati fa sognare i fan. La loro storia d’amore sembra essere un raggio di sole dopo mesi di polemiche e battaglie legali. Tra momenti di dolcezza e sorrisi condivisi, i due stanno dimostrando che il cuore può guarire e trovare nuova felicità . La loro storia sta scrivendo una pagina completamente diversa, fatta di speranza e rinascita.

Ilary Blasi è stata al centro delle cronache rosa negli ultimi anni per la fine del suo matrimonio da favola con Francesco Totti da cui sono nati tre splendidi figli. La separazione tra la conduttrice televisiva e il calciatore non è stata, però, delle più semplici e pacifiche, visto che i due hanno cominciato una battaglia legale senza esclusione di colpi. Entrambi gli ex coniugi hanno iniziato una nuova relazione amorosa e si mostrano più innamorati che mai con i loro partner attuali. Francesco Totti ha mostrano sul suo canale Instagram ufficiale le recenti vacanza in compagnia di Noemi Bocchi e della piccola di casa, Isabel Totti.

