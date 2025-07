Il Volo annuncia l’album Live at the Valley of the Temples

Il Volo annuncia con entusiasmo il nuovo album live, "Live at the Valley of the Temples", ora disponibile in pre-order in vari formati. Dopo il successo di "Tutti per uno – Viaggio nel Tempo", i tre artisti continuano a incantare il pubblico, portando le meraviglie d’Italia direttamente nelle case di tutti. La loro musica diventa un ponte tra tradizione e innovazione, celebrando la nostra terra attraverso note indimenticabili. Non resta che scoprire cosa ci riserva questa nuova emozionante avventura musicale.

, da oggi in pre-order in vari formati. Reduce dal successo di Tutti per uno – Viaggio nel Tempo – che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble protagonisti di tre speciali concerti con numerosi ospiti presso Palazzo Te a Mantova, trasmessi su Canale5 – Il Volo continua a mostrare le bellezze d'Italia attraverso la propria musica. Il trio ha infatti annunciato l'uscita dell'album Live at the Valley of the Temples, prevista per venerdì 29 agosto e già disponibile in preorder. Il disco è stato registrato nel 2024 nel suggestivo Tempio della Concordia – situato nella celebre Valle dei Templi di Agrigento (Capitale Italiana della Cultura 2025) – e trasmesso successivamente su Canale 5.

In questa notizia si parla di: volo - album - valley - annuncia

