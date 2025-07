IL VIDEO | Spari a Fondi quattro arresti Latitante bloccato dopo la folle fuga

Un'intensa operazione di polizia ha portato all'arresto di quattro latitanti e al fermo di un sospettato per due sparatorie a Fondi, tra cui un episodio particolarmente grave. Dopo una fuga mozzafiato e una lunga escalation di tensione, la vicenda si è conclusa con successi investigativi che dimostrano come la determinazione delle forze dell'ordine possa fare la differenza nella lotta alla criminalità . La città può ora respirare più serenamente, ma il lavoro non si ferma...

Si è conclusa con quatto arresti - in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Latina- l’attività di indagine avviata dalla polizia dopo due sparatorie che ci sono state a Fondi nello scorso mese di maggio. Il più il più grave due episodi risale alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

