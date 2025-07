Il viaggio di Atelier fa tappa a Ostuni | Remo Anzovino in concerto

Preparati a vivere un’esperienza unica: il viaggio di Atelier di Remo Anzovino approda a Ostuni, dove il maestro si esibirà nel suggestivo chiostro di San Francesco mercoledì 16 luglio alle 20. Un evento imperdibile nel cuore del festival Piano Lab, che promette emozioni intense e raffinata musica strumentale. Non perdere questa occasione di immergerti in un mondo di suoni e armonie, lasciandoti trasportare dall’eclettismo del grande artista italiano.

OSTUNI - Prosegue il viaggio di "Atelier", il nuovo disco del compositore e pianista Remo Anzovino, atteso in Puglia, mercoledì 16 luglio, alle 20, nel chiostro di San Francesco di Ostuni per il festival itinerante Piano Lab. Pianista e compositore tra i più eclettici della musica strumentale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Mercoledì 16 luglio, alle ore 20, il Chiostro di San Francesco a Ostuni si trasformerà in un teatro a cielo aperto per accogliere uno dei pianisti e compositori più amati della scena contemporanea: Remo Anzovino Il concerto sarà un viaggio nell'universo del

