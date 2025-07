Il ventaglio? Pratico di moda e non inquina | un eterno ritorno

Il ventaglio, un simbolo di eleganza senza tempo, torna protagonista in questa stagione calda. Ricco di storia, sostenibile e sorprendentemente funzionale, dimostra che alcune soluzioni semplici sono destinate a resistere all’usura del tempo. Un accessorio che unisce stile e praticità, capace di conferire fascino e mistero a chi lo impugna, e che si rivela un alleato indispensabile contro il caldo. E allora, perché non riscoprirlo?

Gli antichi c'azzeccavano sempre. E secoli di progressi conditi da tecnologie sempre più avanzate non sono bastati a mandare in soffitta un oggetto tanto semplice quanto geniale: il ventaglio. Di innata eleganza, e complice il troppo caldo di questa stagione, il ventaglio si riscopre oggetto indispensabile. Non soltanto perché rende le donne, ma anche gli uomini, un po' misteriose e un po' glamour, ma soprattutto perché funziona. Per davvero. Cioè, rinfresca. Che è la sola cosa alla quale si aspira in queste giornate di sole cocente. Il suo sventolare, infatti, rimuove quello strato sottile che si deposita sulla pelle, cioè il sudore, facilitando il ricambio d'aria, dissipando il calore.