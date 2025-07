Il venerdì di San Calò | tradizioni con la ' Ntinna e risate con Sicilia Cabaret

Il venerdì di San Calò ad Agrigento si trasforma in un affascinante tuffo nelle tradizioni e nelle risate con Sicilia Cabaret. Venerdì 11 luglio, piazza Marconi si anima con lo street food e l’evento che celebra il culto e la cultura locale, culminando con la ”’Ntinna di San Calò”, un antico gioco popolare che rivisitare le radici della comunità, unendo divertimento e storia in un’unica serata indimenticabile.

