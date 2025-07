Il V&A celebra Elsa Schiaparelli | quando la moda rompe le regole dell’arte

Arriva la mostra su Elsa Schiaparelli, la stilista che ha trasformato la moda in un’opera d’arte. Nel 2026, il Victoria & Albert Museum di Londra ospiterà "Schiaparelli: Fashion Becomes Art", un evento imperdibile che ridefinisce il confine tra creatività e cultura visiva. Dal 21 marzo al 1° novembre, preparatevi a immergervi in un viaggio tra innovazione e audacia, celebrando una pioniera che ha sfidato ogni regola.

Nel 2026, la moda incontra l’arte in un modo che promette di riscrivere le coordinate del rapporto tra creatività e cultura visiva. A ospitare questo dialogo sarà il Victoria & Albert Museum di Londra, con una mostra attesissima: Schiaparelli: Fashion Becomes Art. In scena dal 21 marzo al 1° novembre nella Sainsbury Gallery, il percorso espositivo si preannuncia come uno dei più ambiziosi mai dedicati a una figura della moda. Arriva la mostra su Elsa Schiaparelli a Londra: quando l’arte celebra la stilista che ha superato i confini della moda. Elsa Schiaparelli non è stata solo una couturière di successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il V&A celebra Elsa Schiaparelli: quando la moda rompe le regole dell’arte

