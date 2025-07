Il triste addio di Taremi | dall' Iran all' Italia solo per fare le valigie c' è il Besiktas a zero?

Dopo un lungo stop forzato, Taremi si prepara a lasciare l’Iran e tornare in Italia, questa volta con la maglia dell’Inter. Un addio malinconico, ma anche un nuovo inizio per l’attaccante, che non vede l’ora di r ritrovare il campo milanese. Tuttavia, il suo ritorno potrebbe segnare solo il capitolo preliminare di una stagione ricca di sorprese e ambizioni.

L'attaccante nerazzurro, ancora bloccato nel suo paese a causa della guerra, potrà presto tornare a Milano. Ma non per restarci a lungo.

