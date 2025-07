Il tribunale di Firenze ha assolto il giudice Rana dall' accusa di corruzione

Il nome di Umberto Rana, ex presidente della sezione fallimentare del tribunale di Perugia, torna sotto i riflettori: il Tribunale di Firenze ha infatti assolto Rana dall’accusa di corruzione, sancendo che "il fatto non sussiste". Una decisione che getta nuova luce sulla vicenda e riaccende il dibattito sulla trasparenza nel sistema giudiziario. La sentenza segna un importante punto di svolta, dimostrando come la verità può emergere anche nelle situazioni più complesse.

Perugia, 11 luglio 2025 – Il Tribunale di Firenze ha assolto l'ex presidente della sezione fallimentare del tribunale di Perugia, Umberto Rana, dall'accusa di corruzione. L'assoluzione è stata pronunciata "perché il fatto non sussiste". L' ipotesi di corruzione che gli era stata contestata era relativa ad alcuni incarichi che il giudice aveva conferito nell'esercizio delle sue funzioni in cambio di un corrispettivo. Nome noto alle cronache Rana, nel 2017, venne accoltellato da un uomo che si era introdotto negli uffici del Tribunale in piazza Matteotti. Nel mirino dell'aggressore la giudice Francesca Altrui.

