Il tour per i 140 anni del Carlino arriva a Rimini | sfoglia lo speciale

Unisciti a noi il 11 luglio alle 18 all’Arena Francesca da Rimini per celebrare i sorprendenti 140 anni del Resto del Carlino. Un evento speciale che unisce comunità, cultura e storie straordinarie, con ospiti d’eccezione e momenti indimenticabili. Questa serata sarà un tributo all’impegno di un giornale che ha sempre fatto parte della vita di Rimini e non solo. Una serata per ...

Rimini, 11 luglio 2025 – L’11 luglio, alle 18, all’Arena Francesca da Rimini festeggiamo insieme i 140 anni del Resto del Carlino. Un compleanno che è un abbraccio collettivo tra giornale e comunità. Sul palco, volti e storie che portano Rimini nel cuore e nel mondo: Simona Ventura e Giovanni Terzi, Alberta Ferretti, Gessica Notaro, Max Sirena, Matteo Brighi, Renzo Vecchiato, Marco Leonetti, Ferruccio Farina e Marco Morosin i. Una serata per celebrare Rimini: la sua identità, la sua voglia di sognare, il suo coraggio di cambiare. E per ringraziare chi ogni giorno ci sceglie, ci legge, ci critica, ci difende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tour per i 140 anni del Carlino arriva a Rimini: sfoglia lo speciale

