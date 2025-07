Il Tevere tornerà balneabile? Il progetto di Gualtieri sulle orme di Parigi

Immaginate un’Roma rivitalizzata, con il Tevere che torna ad essere un luogo di svago e socialità come non si vedeva da tempo. Il sindaco Gualtieri sta valutando un ambizioso progetto, ispirato dall’esperienza di Parigi, dove la Senna è stata trasformata in un’area balneabile grazie a investimenti milionari. Un’idea che potrebbe ridisegnare il volto della città eterna, promuovendo cultura, tutela ambientale e benessere per cittadini e turisti. Ma sarà possibile realizzarla?

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha iniziato a parlare del progetto per rendere il Tevere balneabile. Ancora è presto per parlarne, ma l'amministrazione romana potrebbe prendere spunto da Parigi. La capitale francese negli ultimi anni ha speso circa un miliardo e mezzo di euro per rendere la Senna balneabile.

