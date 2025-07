Il tempio segreto del formaggio | ecco il Caveau Riserva Speciale di Emanuela Perenzin

Il Tempio Segreto del Formaggio, il caveau riserva speciale di Emanuela Perenzin, svela un mondo di sapori autentici tra le colline del Prosecco Superiore DOCG. Un luogo magico dove i formaggi non sono solo prodotti, ma narrazioni di tradizione e passione, da vivere con tutti e cinque i sensi. Entrate in questo santuario di gusto e lasciate che ogni assaggio vi trasporti in un viaggio nel cuore della storia italiana.

Nel cuore delle colline del Prosecco Superiore DOCG, patrimonio UNESCO, c’è un luogo che non si limita ad essere visitato, ma si vive con tutti e cinque i sensi. Qui i formaggi raccontano storie antiche di mani sapienti e di carrettini che trasportavano il latte tra i borghi e le campagne del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

