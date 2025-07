Il tavolo di monitoraggio certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione Abruzzo

Il tavolo di monitoraggio, convocato a Roma il 10 luglio, ha ufficialmente certificato il debito della Regione Abruzzo e approvato le coperture finanziarie per affrontare il disavanzo sanitario del 2024. Questa decisione rappresenta un passo cruciale verso la stabilità del sistema sanitario regionale, garantendo che le risorse siano messe in campo per superare le criticità e ripristinare l’equilibrio economico. La sfida ora è tradurre queste misure in azioni concrete per il benessere dei cittadini.

Il tavolo di monitoraggio ministeriale, che si è riunito nel pomeriggio di giovedì 10 luglio a Roma, ha preso atto delle coperture stanziate dalla Regione per far fronte al disavanzo del sistema sanitario regionale per l’anno 2024. È stato certificato un risultato di esercizio negativo pari a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: tavolo - monitoraggio - coperture - regione

Sanità : il Tavolo di monitoraggio ministeriale certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione - Il tavolo di monitoraggio ministeriale ha ufficialmente certificato il disavanzo di 112,9 milioni di euro del sistema sanitario regionale per il 2024, approvando le coperture finanziarie predisposte dalla Regione.

Sanità : il Tavolo di monitoraggio ministeriale certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione https://ift.tt/WYG7EZt https://ift.tt/YIFbl5k Vai su X

Leggi su Tgr Abruzzo Sanità : passa il Piano Regionale Il Tavolo di Monitoraggio certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione Vai su Facebook

Sanità : il Tavolo di Monitoraggio certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione; Sanità : il Tavolo di monitoraggio ministeriale certifica il debito e approva le coperture predisposte dalla Regione; Sanità , Tavolo monitoraggio certifica debito e approva coperture della Regione. Verì: “Nessun commissariamento, smentiti profeti di sventura”.

Sanità:Tavolo Monitoraggio approva coperture disposte da Regione - Il Tavolo di monitoraggio ministeriale, riunito a Roma, ha preso atto delle coperture stanziate dalla Regione Abruzzo per far fronte al disavanzo del sistema sanitario regionale per l'anno 2024, certi ... msn.com scrive

Sanità: passa il Piano Regionale - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Come scrive rainews.it