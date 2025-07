Il Tar nega la trasformazione di un negozio in sala giochi non può aprire in un' area residenziale

Il Tar ha rigettato la richiesta di trasformazione di un negozio in sala giochi, confermando che non è possibile aprire attività di gioco in aree residenziali. Questa decisione sottolinea l'importanza di tutelare la tranquillità dei quartieri e rispettare le normative urbanistiche. La questione evidenzia come il settore del gioco debba confrontarsi con limiti ben precisi per garantire equilibrio e sicurezza nelle comunità.

Notizia di giustizia amministrativa relativa al settore del gioco diffusa da Agipro, l’agenzia di stampa Giochi e scommesse che riporta il caso di Cesena di "una sala giochi che non può essere aperta all'interno di un'area residenziale". E' quanto ha stabilito, riporta Agipronews, il Tar. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

