Il Sogno Americano | memoria identità e migrazione nel libro di Cinquegrana e Pirone

viaggio emozionante tra memoria e identità, svelando le sfumature di un sogno che ha plasmato generazioni. Attraverso testimonianze, analisi storiche e riflessioni intime, il libro di Cinquegrana e Pirone ci invita a scoprire come l’emigrazione calabrese abbia alimentato un senso di appartenenza e rinascita. Un’opera imprescindibile per comprendere le radici profonde di un sogno condiviso, capace di attraversare confini e culture.

Il sogno americano. Memoria e viaggio dell'emigrazione calabrese è molto più di un semplice saggio storico: è un racconto corale, intimo e potente che attraversa due secoli di emigrazione, trasformando la narrazione della diaspora calabrese in un viaggio antropologico e culturale. Gli autori, Giuseppe Cinquegrana, antropologo, e Nicola Pirone, giornalista, costruiscono un'opera che unisce rigore documentario e profondità umana, offrendo un affresco coinvolgente e necessario. Il testo si distingue per la sua impostazione ibrida: a metà tra libro e documentario cartaceo. Foto d'epoca, lettere, carte d'imbarco, estratti diari e testimonianze si alternano a riflessioni e analisi che aiutano il lettore a comprendere non solo le condizioni materiali dell'emigrazione, ma anche le dimensioni simboliche, affettive e spirituali che l'hanno accompagnata.