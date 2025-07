Il set LEGO che accende la fantasia è scontato del 14% di sconto con le offerte del Prime Day solo fino a mezzanotte

Approfitta dell'offerta esclusiva del Prime Day: il set LEGO Classic Build-and-Play, con 750 mattoncini colorati e vari formati, è scontato del 14% fino a mezzanotte! Perfetto per stimolare la creatività e l'apprendimento dei più piccoli, questo set unisce divertimento e educazione in un’unica esperienza di gioco. Non lasciarti sfuggire questa occasione: il mondo di Lego ti aspetta con infinite possibilità di costruzione. Affrettati, l’offerta termina stasera!

Il set LEGO Classic Build-and-Play rappresenta una proposta interessante per chi desidera offrire ai più piccoli un’esperienza di gioco ricca di stimoli, in grado di coniugare la dimensione educativa con quella ludica. Questo set si distingue per la presenza di 750 mattoncini di diversi colori e forme, che permettono di spaziare tra costruzioni guidate e progetti frutto della pura fantasia. In questo periodo, il prodotto è disponibile con una riduzione di prezzo che porta il costo a soli 40,05€, offrendo così un’opportunità conveniente per chi desidera arricchire la collezione di giochi senza rinunciare alla qualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il set LEGO che accende la fantasia è scontato del 14% di sconto con le offerte del Prime Day, solo fino a mezzanotte

