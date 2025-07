Il sentiero di Stefano | trekking tra Grondone Ciregna e Noce nel ricordo di un amico

Domenica 27 luglio, unisciti a noi nell'emozionante escursione "Il sentiero di Stefano - Il ritorno alle radici". Un affascinante trekking ad anello di 10 km che partendo da Grondone Sopra attraversa i paesi di Ciregna e Noce, in omaggio alla memoria di Stefano Zanelli, giovane e speciale. Un'occasione per riscoprire i nostri territori e condividere un momento di riflessione e solidarietà. Ti aspettiamo per rendere indimenticabile questa camminata dedicata a un amico.

“Il ritorno alle radici”, il nuovo sentiero che collega Grondone a Ciregna e Noce.

