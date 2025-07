Il Sassuolo sale a Ronzone. Dall’Inter arriva Buchanan.

un semplice rafforzamento, ma una vera e propria rivoluzione che possa riportare il Sassuolo tra le protagoniste della Serie A. La sessione di mercato si infiamma, e il club neroverde dimostra ancora una volta di saper muoversi con astuzia e determinazione per cogliere ogni opportunità . La sfida è aperta: quali saranno le prossime mosse di Carnevali e Palmieri? Restate sintonizzati, perché il mercato non è mai privo di sorprese.

Mettiamola così, e diciamo che se la trattativa che porterebbe in neroverde Sebastian Sebulonsen dovesse complicarsi oltre quanto si sta già complicando – questione, ovviamente, di soldi – il Sassuolo avrebbe già pronto il piano B. Che non esclude, ci mancherebbe, l'approdo del norvegese alla corte di Grosso, ma se perfezionato tappa la falla aperta dalla partenza di Toljan, anche perché l'obiettivo che si sono dati Carnevali e Palmieri non è privo di spessore. Si tratta infatti di Tajon Buchanan, laterale destro canadese classe 1999 che l' Inter ha prima arruolato, prelevandolo la scorsa estate dal Bruges, come vice-Dumfries, salvo poi privarsene, dopo sei mesi non granchè – appena 6 presenze per totali 90' in campo, per lui, che tuttavia stava riprendendosi da un brutto infortunio – e prestarlo al Villareal, dove Buchanan il suo lo ha fatto, collezionando 13 presenze e un gol.