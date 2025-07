Il saluto alla città la liturgia e il dono di Seccia | al via il ministero episcopale di Panzetta

Lecce si prepara ad accogliere con entusiasmo il nuovo arcivescovo, Angelo Raffaele Panzetta, nel suo esordio ufficiale. Tra saluti commossi, preghiere profonde e incontri significativi, la comunità diocesana si stringe intorno al suo nuovo pastore. È il giorno che segna l’inizio di un cammino condiviso, ricco di speranza e rinnovamento. Il suo ministero rappresenta un dono prezioso per tutta la città, pronta a scrivere insieme nuove pagine di fede e solidarietà.

LECCE – Il saluto alla città e alla comunità diocesana, la preghiera, gli incontri pubblici e la liturgia: è il giorno dell’esordio ufficiale del ministero episcopale del nuovo arcivescovo di Lecce, Angelo Raffaele Panzetta. Dopo i mesi da coadiutore, la nomina, il pallio ricevuto dalle mani di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

