Il ritorno di Sicilia in bolle | tre giorni di degustazioni per l’undicesima edizione della kermesse

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Sicilia in Bolle torna ad Agrigento dal 12 al 14 luglio, portando il meglio delle bollicine siciliane sotto i riflettori. Un evento imperdibile che unisce degustazioni, incontri con esperti e show coinvolgenti, celebrando l’arte del vino frizzante dell’isola. Tre giorni di passione, sapori autentici e scoperte enologiche ti aspettano: lasciati conquistare dall’incanto delle bolle siciliane e scopri perché questa manifestazione è un must dell’estate agrigentina.

Il più grande evento dedicato al vino dell’estate agrigentina. Sicilia in bolle torna ad Agrigento per la sua undicesima edizione: la rassegna sulle bollicine siciliane che si sviluppa su tre giorni, dal 12 al 14 luglio tra talk, show tematici, convegni, masterclass, contest enologici e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: sicilia - bolle - giorni - undicesima

SÌ, SCIABOLA INSIEME! Lunedì 14 Luglio 2025 – Sicilia in Bolle al Madison Una notte di bollicine, eleganza e passione tutta siciliana. Il Madison si trasforma per ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Sicilia in Bolle. Il profumo del mare Vai su Facebook

Il ritorno di Sicilia in bolle: tre giorni di degustazioni per l’undicesima edizione della kermesse; Sicilia in Bolle 2025: la Costa del Mito celebra gli spumanti siciliani.; Sicilia in Bolle: undicesima candelina per il festival delle bollicine di Ais Agrigento Caltanissetta.

Il ritorno di Sicilia in bolle: tre giorni di degustazioni per l’undicesima edizione della kermesse - Sicilia in bolle torna ad Agrigento per la sua undicesima edizione: la rassegna sulle bollicine siciliane che si sviluppa su tre giorni, ... Lo riporta agrigentonotizie.it

Sicilia in Bolle XI edizione dal 12 al 14 luglio ad Agrigento - Dal 12 al 14 luglio 2025, il grande evento delle bollicine siciliane “Sicilia in Bolle”, AIS Sicilia, come ormai da tradizione mette in campo tutti i vini mossi isolani nelle location di Agrigento e R ... Come scrive vinup.it