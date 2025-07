Il ristorante etnico ricavato in un appartamento | sala da pranzo da 20 coperti ma era tutto abusivo

Il ristorante etnico ricavato in un appartamento a Reggio Emilia, con una sala da pranzo di soli 20 coperti, operava in modo abusivo, senza alcuna autorizzazione. Peccato, perché offriva un’esperienza culinaria autentica e intima. La scoperta, avvenuta grazie ai controlli congiunti di NAS, polizia locale e carabinieri, ha portato alla chiusura dell’attività . E dire che il ristorante…

Un home-restaurant etnico ricavato in un appartamento. Peccato fosse tutto abusivo. Succede a Reggio Emilia dove i Nas di Parma, con il supporto della polizia locale e dei carabinieri di Reggio Emilia, hanno scoperta un'attività che funzionava senza alcuna autorizzazione.

