Il Riobò compie 30 anni | tra gli ospiti Elodie Corona Vacchi Gli appuntamenti

Il Riobò della famiglia Pastore si prepara a festeggiare un traguardo straordinario: il suo trentesimo anniversario. Situato nel cuore di Gallipoli, il tempio del divertimento sulla costa jonica salentina, questa stagione 2025 promette appuntamenti indimenticabili con ospiti stellari come Elodie, Corona e Vacchi. Un mix di musica, energia e sorprese che renderanno questa celebrazione unica nel suo genere, consolidando il ruolo di Riobò come punto di riferimento per il divertimento estivo.

GALLIPOLI – Il Riobò della famiglia Pastore si prepara a tagliare un traguardo storico, il trentesimo anno di vita. Da Gallipoli, il tempio del divertimento della costa jonica salentina, per questa stagione targata 2025, propone un calendario celebrativo imperdibile, e capace di regalare ai tanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

