Il ribelle Tarantini dalla maledizione del presidente del Boca all' affronto al dittatore Videla

Alberto Tarantini, il ribelle di Taranto, ha scritto pagine indimenticabili nel calcio e nella storia argentina. Dalla sua rottura clamorosa con il presidente del Boca Juniors alla sfida coraggiosa contro il dittatore Videla, la sua vita è un esempio di coraggio e determinazione. Un personaggio che ha sfidato le ingiustizie e lasciato un’impronta indelebile, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili, la passione e il cuore possono fare la differenza.

Alberto Tarantini è diventato un "maledetto" quando stracciò il contratto davanti al suo presidente. Dopo il faccia a faccia col sanguinario generale Jorge Videla, l'argentino si prese una piccola rivincita.

Il ribelle Tarantini, dalla maledizione del presidente del Boca all'affronto al dittatore Videla; STORIE DI PALLONE E NON SOLO: IL TERZINO E IL DITTATORE, OVVERO IL CORAGGIO DEL CONIGLIO.

Alberto Tarantini, che prima di stringere la mano a Videla se la passò ... - Ma quando Tarantini ha solo 20 anni il papà muore per un infarto: Alberto chiede i soldi per il funerale al presidente del Boca, Armando, ma questi in cambio vuole una firma a garanzia per la ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

