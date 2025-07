Il restauro di Caro diario di Nanni Moretti a Puntasacra Film Fest

Il Puntasacra Film Fest celebra il grande cinema italiano con un evento imperdibile: il restauro in 4K di “Caro diario” di Nanni Moretti, un capolavoro che ha conquistato generazioni. Sabato 12 luglio, presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata, il film sarà protagonista di una proiezione speciale, arricchita dall’introduzione di esperti e appassionati. Un’occasione unica per riscoprire un classico intramontabile e vivere l’emozione del cinema restaurato come mai prima d’ora.

Sabato 12 luglio, il Puntasacra Film Fest rende omaggio a uno dei capolavori del cinema italiano e al suo autore con la proiezione di “Caro diario” di Nanni Moretti, nella versione restaurata in 4K da StudioCanal e Cineteca di Bologna presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. A introdurre la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

