Il reboot di Scrubs è confermato e aggiunge altri due membri del cast originale

Il tanto atteso reboot di Scrubs sta finalmente prendendo forma, con l’ordine ufficiale da parte della ABC e l’aggiunta di due protagonisti del cast originale: Donald Faison e Sarah Chalke. Un ritorno che promette di riaccendere i ricordi più cari e portare nuova energia nella spin-off della celebre commedia ospedaliera. Con Zach Braff già coinvolto, il nuovo capitolo si prepara a conquistare ancora una volta i cuori dei fan. La stagione 2025-26 si prospetta imperdibile!

Secondo Variety, il reboot di Scrubs è stato ufficialmente ordinato dalla ABC come serie completa, e due membri del cast originale, Donald Faison e Sarah Chalke, si uniranno al collega Zach Braff nel nuovo show. La notizia dell’ordine diretto per la serie è stata data oggi, con il reboot della bizzarra commedia ospedaliera che punta alla stagione 2025-26. Il creatore della serie originale Bill Lawrence ha sottolineato che il reboot di Scrubs inizia e finisce con JD e Turk, dicendo: “ Scrubs significa molto per me. Sono davvero entusiasta di poter riunire il gruppo ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it