Il Re di Masterchef licenziato per palpeggiamenti e frasi volgari | ecco cosa è successo

Un dramma scuote il mondo dello spettacolo: Gregg Wallace, il celebre "Re" di Masterchef UK, è stato licenziato dalla BBC a causa di gravi accuse di comportamenti inappropriati. Dopo 17 anni di successi e notorietà, il noto conduttore radiofonico e scrittore si trova ora al centro di uno scandalo che ha sconvolto i fan e l'intera industria. Ecco cosa è successo...

Scandalo sul conduttore radiofonico e scrittore Gregg Wallace, noto anche come "Re" di Masterchef Uk, dato che ne ha condotto diverse edizioni. Wallace è stato licenziato in tronco dalla Bbc per via di una serie di pesantissime accuse nei suoi confronti. Per ben 17 anni Gregg Wallace è stato alla conduzione di Masterchef Uk, tanto da diventarne un volto noto. Per i telespettatori inglesi la vicenda è stato un vero e proprio choc. Ma già qualche mese sono tante le voci che girano sul conto del presentatore. Voci che parlano di comportamenti non consoni, casi di bullismo e, ancor peggio, palpeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it