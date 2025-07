Il rachitismo e lo scorbuto | nel Regno Unito la povertà infantile è causa del ritorno di malattie di età vittoriana

Nel cuore del Regno Unito, un ritorno inquietante alle malattie dell’epoca vittoriana come rachitismo e scorbuto riaccende i riflettori sulla povertà infantile. Milioni di bambini, tra case umide e pasti saltati, affrontano privazioni che sembravano superate ormai da tempo. La fotografia tratta dal rapporto 2025 della Children’s Commission denuncia livelli di disagio “quasi dickensiani”. Un’oscura realtà che ci invita a riflettere: come è stato possibile tornare indietro?

"Milioni di bambini vivono oggi in condizioni che ricordano l'epoca vittoriana, tra case umide, pasti saltati e privazioni che pensavamo appartenessero al passato." La fotografia è tratta dal rapporto 2025 della Children's Commission, appena reso noto, che denuncia livelli di povertà infantile "quasi dickensiani" nel Regno Unito. Il documento evidenzia come, nella quinta potenza economica del mondo, milioni di bambini vivano in condizioni di estrema precarietà: case con muffa, mancanza di acqua corrente affidabile e cibo insufficiente o ammuffito. E si registra il ritorno di malattie legate alla malnutrizione tipiche dell'epoca vittoriana, come il rachitismo e lo scorbuto.

