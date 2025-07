il profilo ma il norvegese sebulonsen piace ancora

Il profilo di Sebastian Sebulonsen continua a catturare l’attenzione del Sassuolo, nonostante la prima offerta sia stata respinta. Il talento norvegese, originario di Stavanger come Kristian Thorstvedt, potrebbe presto prendere il posto di Jeremy Toljan, trasferitosi in Spagna al Levante. Con entrambi i giocatori quasi coetanei e radici nella vivace città della contea di Rogaland, il futuro di Sebulonsen si fa sempre più interessante, lasciando i tifosi...

Sebastian Sebulonsen, il terzino destro che piace al Sassuolo – la prima offerta è stata rifiutata, ma il ragazzo resta nel mirino – e potrebbe prendere il posto di Jeremy Toljan, finito in Spagna al Levante, è norvegese come Kristian Thorstvedt. Anzi, è proprio un suo concittadino essendo pure lui originario di Stavanger. I due sono quasi coetanei: nella ricca città della contea di Rogaland, capitale europea dell’energia e del petrolio, Thorstvedt ha visto la luce il 13 marzo del 1999, Sebulonsen il 27 gennaio del 2000. Kristian, figlio d’arte, il padre Erik è stato portiere della nazionale norvegese in 97 occasioni, è cresciuto nel Viking, la più importante e blasonata squadra di Stavanger che nel suo albo d’oro vanta otto campionati e sei coppe di Norvegia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net