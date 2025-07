il principe william gioca una partita di beneficenza di polo ad ascot

Venerdì scorso, il principe William ha acceso i riflettori sulla beneficenza partecipando alla prestigiosa Royal Charity Polo Cup ad Ascot. Indossando con orgoglio la maglia blu con il numero 4, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel supportare cause importanti. L’evento, che ha raccolto fondi per dieci enti di beneficenza, tra cui l’East Anglia’s, ha rafforzato l’immagine di un royal sempre vicino alle esigenze della comunità.

Il principe William ha partecipato venerdì alla Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 202 5 al Guards Polo Club di Ascot. Durante l’annuale partita di polo, il principe di Galles è sceso in campo indossando una maglia blu con il numero 4. La principessa del Galles non ha preso parte all’evento. Il ricavato della partita è stato devoluto a 10 enti di beneficenza sostenuti dal principe William e dalla principessa Kate, tra cui l’East Anglia’s Children’s Hospices, il Child Bereavement UK e il We Are Farming Minds. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it