Il presunto killer di Villa Pamphili è arrivato a Rebibbia La prossima settimana l’interrogatorio di garanzia

Il dramma di Villa Pamphili si fa sempre più intricante: Francis Kaufmann, sospettato del tragico duplice omicidio della compagna e della piccola Andromeda, è stato trasferito a Rebibbia. Dopo un viaggio turbolento, l’americano di 46 anni si prepara per l’interrogatorio di garanzia, ma il suo rientro in Italia e le sue dichiarazioni inquietano ancora di più un caso che tiene con il fiato sospeso tutta Roma. La verità sta emergendo...

Rientro in Italia complicato per Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Il 46enne americano, arrivato a Ciampino con un volo proveniente dalla Grecia, a quanto si apprende avrebbe dato in escandescenze, dicendo di essere stato picchiato e di voler “denunciare tutti”. L’uomo è stato trasferito nel reparto protetto del carcere di Rebibbia e ora il gip fisserà l’interrogatorio di garanzia che si terrà la prossima settimana. Villa Pamphili, Kaufmann è arrivato a Rebibbia. A Roma, è stato visitato dai medici di Tor Vergata che non hanno riscontrato problematiche di salute e lo hanno quindi dimesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il presunto killer di Villa Pamphili è arrivato a Rebibbia. La prossima settimana l’interrogatorio di garanzia

In questa notizia si parla di: presunto - killer - villa - pamphili

Difende il presunto killer di Lorenzo Cristea, insulti e minacce sui social all'avvocato Crea - Un caso di grande rilevanza ha scatenato una tempesta di insulti e minacce sui social contro l'avvocato difensore del presunto killer di Lorenzo Cristea.

Omicidio Villa Pamphili: è in Italia Kaufmann, il presunto killer di Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda https://tg.la7.it/cronaca/villa-pamphili-omicidio-kaufmann-italia-anastasia-andromeda-11-07-2025-240939… Vai su X

Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili oggi in Italia. Il suo Dna sul sacco che copriva Anastasia Vai su Facebook

Omicidi Villa Pamphili: dopo notifica atti, Kaufmann sarà trasferito a Rebibbia - Video; Omicidio Villa Pamphili: è in Italia Kaufmann, il presunto killer di Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda; Villa Pamphili, Kaufmann in Italia. Durante il volo dà in escandescenze: “Denuncio tutti”.

L'arresto del presunto killer di Villa Pamphili a Skiatos - Sta per atterrare a Roma l’americano di 46 anni accusato di avere assassinato la compagna Anastasia e la piccola Andromeda e di averne occultato i cadaveri ... Segnala msn.com

Omicidio Villa Pamphili: è in Italia Kaufmann, il presunto killer di Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda - L’aereo militare proveniente da Atene è atterrato poco dopo le 12 all'aeroporto di Ciampino. tg.la7.it scrive