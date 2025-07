Il prefetto saluta il questore Maria Luisa di Lorenzo

Il Prefetto di Arezzo si è stretto in un caloroso saluto con la Questore Maria Luisa Di Lorenzo, riconoscendo con gratitudine il suo impegno e dedizione. Un momento di commozione e riflessione sul cammino condiviso, simbolo di un servizio pubblico al territorio, ricco di storia, cultura e sfide quotidiane. Questo incontro segna non solo la fine di un capitolo, ma anche l’augurio di nuovi successi per chi ha dedicato la propria vita alla sicurezza e al benessere della comunità.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Questa mattina, al Palazzo del Governo, il Prefetto, alla presenza dei dirigenti dell'ufficio, ha ricevuto il Questore, Maria Luisa Di Lorenzo, in occasione del suo prossimo congedo dalla provincia di Arezzo. L' incontro ha rappresentato l'occasione per fare un focus sul percorso condiviso fino ad oggi in questa provincia. Un'esperienza professionale al servizio di un territorio operoso, pieno di storia e di cultura, contraddistinta sempre da una stretta collaborazione basata sul dialogo ed il rispetto reciproco. In particolare, il Prefetto ha sottolineato i positivi risultati conseguiti attraverso un'accurata ed efficace azione di coordinamento nella prevenzione e nel contrasto di furti e rapine in danno del distretto orafo, dei reati ed illeciti nell'ambito della sicurezza urbana e nel contrasto allo spaccio di stupefacenti.

